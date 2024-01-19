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Konya'da Alkollü Restoranda Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Konya'da alkollü bir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y. tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar ağır yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'da alkollü bir restoranda çıkan tartışmada Yavuz Y., tarafından bıçaklanan Cem Çokkaynar, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda karşılaşan Yavuz Y. ile Cem Çokkaynar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz Y., bıçakla Cem Çokkaynar'ı ağır yaraladı. Cem Çokkaynar kanlar içerisinde yığılırken, Yavuz Y. ise otomobilini binip, olay yerinden kaçtı. Çokkaynar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cem Çokkaynar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuklu Erenköy Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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