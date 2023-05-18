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Konya'da Ahır Yangınında 8 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Konya'da Ahır Yangınında 8 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Güncel Haberler

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Fırtına'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, ahırdaki kurbanlık 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Fırtına Ilgın Konya Güncel Haberler

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