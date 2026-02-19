Haberler

Konya'da 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası aranıyor

Güncelleme:
KONYA'nın Hadim ilçesinde 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'yı (74) arama çalışmaları sürüyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 9 Şubat'ta Konya kent merkezindeki Karatay Otobüs Terminali'nde bindiği minibüsle yaşadığı Hadim ilçesi'ne bağlı Dedemli Mahallesi'ne gitti. Mahallede en son 11 Şubat'ta görülen Aybattı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma komandolar, AFAD ekipleri ve gönüllüler hareket etti. 200'e yakın görevlinin katıldığı çalışmalardaİ Dedemli Mahallesi'ndeki metruk evler, dere yatakları, ormanlık alanlar ve göletler aranıyor. Hassas burunlu köpekler, yapay zeka destekli dronlar ile çalışmalar sürerken; Aybattı'nın cep telefonunun en son yaşadığı ve görüldüğü Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

HABER: Hasan Dönmez, Konya-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
