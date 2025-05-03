Konya'da 4 Araç Yankıcı Maddeyle Ateşe Verildi

Konya'da 4 Araç Yankıcı Maddeyle Ateşe Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde Y.A.T. adlı bir kişi, park halindeki 4 otomobili kırdığı camlardan yanıcı madde atarak ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Y.A.T. (25), camını kırıp içerisine yanıcı madde attığı 4 otomobili yaktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesinde Y.A.T., dün saat 23.00'den 02.00'ye kadar geçen süreçte farklı adreslerde park halinde olan aynı marka 4 otomobilin yanına yaklaşıp, camını kırıp içeriye yanıcı madde atıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Alev topuna dönen 4 otomobil, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, otomobillerin yanındaki 2 araç da sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zarar gördü. Gözaltına alınan Y.A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.