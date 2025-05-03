Konya'da 4 Araç Yankıcı Maddeyle Ateşe Verildi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Y.A.T. (25), camını kırıp içerisine yanıcı madde attığı 4 otomobili yaktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesinde Y.A.T., dün saat 23.00'den 02.00'ye kadar geçen süreçte farklı adreslerde park halinde olan aynı marka 4 otomobilin yanına yaklaşıp, camını kırıp içeriye yanıcı madde atıp uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Alev topuna dönen 4 otomobil, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, otomobillerin yanındaki 2 araç da sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zarar gördü. Gözaltına alınan Y.A.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)