Konya'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

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Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye Başkanı, durumun kontrol altında olduğunu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya'da saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Ilgın ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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