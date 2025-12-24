Haberler

Konya'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Karaömerler Mahallesi olup, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

1) KONYA'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Selçuklu ilçesinin Karaömerler Mahallesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin saha taraması sürerken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da X hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Kurtulan olmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete işçi kesiminden ilk tepki
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Sır dolu ölüm! Sahilde bulundu, hiçbir ize rastlanılmadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi