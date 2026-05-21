Tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu, başından tabancayla yaraladı

KONYA'da Cebrail D. (20), aynı mahallede oturduğu B.Z.'yi (16) başından tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Cebrail D. ile B.Z. arasında sokakta belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Cebrail D., tabancayla ateş ederek B.Z.'yi başından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan B.Z., yakınları tarafından araçla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan B.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Cebrail D. de kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

