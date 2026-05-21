Haberler

Tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu başından tabancayla yaraladı

Tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu başından tabancayla yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde Cebrail D. ile B.Z. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cebrail D., tabancayla B.Z.'yi başından vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan B.Z.'nin hayati tehlikesi sürerken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

KONYA'da Cebrail D. (20), aynı mahallede oturduğu B.Z.'yi (16) başından tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Cebrail D. ile B.Z. arasında sokakta belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Cebrail D., tabancayla ateş ederek B.Z.'yi başından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan B.Z., yakınları tarafından araçla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan B.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Cebrail D. de kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor

Galatasaray defteri kapandı!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi

Selin vurduğu şehrimizden acı haber! Can kaybı arttı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü

Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar

Şehri ayağa kaldırdılar! İhbarlar geldi, böyle gözaltına alındılar