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Kadınhanı'nda bıçaklama: 1 ölü, 1 gözaltı

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1 kişinin bıçakalanarak yaşamını yitirmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1 kişinin bıçakalanarak yaşamını yitirmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.

Hacıpirli Mahallesi'nde Ziya Küçükkalay (24) ile teyzesinin oğlu İsmail G. arasında mahalle misafirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Küçükkalay, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İsmail G'yi yakaladı.

Küçükkalay'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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