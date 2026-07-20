Haberler

Konya'da son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 48 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü ile farklı sürelerde hapis cezaları olan kişiler yer alıyor.

Konya'da son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 626 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetler kapsamında kent genelinde son 1 ayda 48 yıl hapis cezası bulunan 1, 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3, 20-30 yıl arası hapis cezası bulunan 4, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 44, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 192 hükümlü yakalandı.

Ayrıca adli mercilerce aranması olan 371 şüpheli de gözaltına alındı.

Kentte toplamda 626 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu

Temmuz sıcağından kaçanların kendini buraya attı
Magyar'dan efsanevi satranççıya cumhurbaşkanlığı teklifi

Cumhurbaşkanını koltuğundan eden başbakandan sürpriz hamle

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı