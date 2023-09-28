Konya'da 1,5 Milyon TL Değerinde Çalıntı Motosiklet ve Bisiklet Ele Geçirildi

Konya'da polisin baskın yaptığı evden piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 53 adet çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polisin baskın yaptığı evden piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 53 adet çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bisiklet ve motosiklet hırsızlarının tespitine yönelik çalışmaları sürüyor. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar çerçevesinde 27 Eylül Çarşamba günü bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunu görmesi üzerine şüphelenerek kamyoneti takibe aldı. Bisikletleri merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'ndeki evine götüren şüpheliyi takip eden ekipler, bahçede de çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunun görülmesi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince eve yapılan baskında, çalıntı olduğu değerlendirilen 12 adet motosiklet, 27 adet bisiklet, 5 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 adet elektrikli motosiklet ve 4 adet üç tekerlekli elektrikli motosiklet olmak üzere toplamda 53 adet taşıt çıktı. Polis tarafından el konularak otoparka çekilen taşıtlardan 12 adet motosikletin Antalya'dan çalınarak Konya'ya getirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan baba İ.B.'nin (47) 15 adet suç kaydı, oğlu A.B.'nin (24) de 24 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA