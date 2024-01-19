Konya'da 1.5 kilo eroin ele geçirildi
KONYA'da polisin, şüphe üzerine durdurup aradığı kişinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş 1 kilo 570 kilo eroin ele geçirildi.
KONYA'da polisin, şüphe üzerine durdurup aradığı kişinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş 1 kilo 570 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde şüphelendikleri 1 kişiyi durdurdu. Şüphelinin elindeki bez çantada, kıyafetlerin altına gizlenmiş, satışa hazır halde 153 pakette 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, 'Uyuşturucu satmak ve nakletmek' suçlarından, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.