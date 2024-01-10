Konya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İnal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın, milletimizin haber alma hakkı, başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşılması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; basın mesleğinin icrasında emek veren, mesai mefhumu gözetmeksizin ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla mesleğini icra eden, basına emek ve gönül vermiş tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."