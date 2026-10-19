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Konya Akşehir'de kıraathane kavgasında 1 kişi öldü, 1 yaralı, şüpheli gözaltında

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Konya'nın Akşehir ilçesindeki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi Akşehir Devlet Hastanesi'nde öldü, 1 kişi yaralı kaldı; şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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