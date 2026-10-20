Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Akşehir'de kayıp kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan kişiyi silahla öldüren sanık, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa nitelikli yağmadan 12 yıl, ateşli silahlar kanununa muhalefetten 3 yıl hapis cezası da verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan kişiyi silahla öldürdüğü ortaya çıkan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Dursun Y. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Kenan Y, üzerine atılı suçlamaları reddetti, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 12 yıl, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Dursun Y. hakkında da "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, 2025 yılının Haziran ayında programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kenan Y. ve babası Dursun Y, 17 Haziran 2025'te gözaltına alınmış, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Dursun Y. soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı

Emekliye ek zam! Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı