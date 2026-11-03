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Konya Akşehir'de barınağa götürülen köpeğin ölümü soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

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Konya Akşehir'de barınağa götürülen köpeğin ölümü soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
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Konya Akşehir'de barınağa götürülmek istenen köpeğin arbede sırasında ölümüne ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen bir şüpheli adli kontrolle salıverildi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, belediye görevlilerinin barınağa götürmek istediği köpeğin, buna karşı çıkan hayvanseverlerle çıkan arbede sırasında ölümüne ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Olay, 30 Ekim'de Akşehir ilçesi Gazi Mahallesi 31052'nci Sokak'ta meydana geldi. Akşehir Belediyesi'ne başıboş bir köpeğin çocuklara saldırdığı yönünde ihbarda bulunuldu. Adrese giden belediye ekipleri, köpeği barınağa götürmek istedi. Belediye görevlisi Mehmet Y.'nin köpeğin boynuna yakalama tasması taktığı sırada, çevredeki hayvanseverler tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında köpeğin boynundaki yakalama tasmasının sıkılması sonucu hayvan öldü. Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, köpeğin üzerinde belediye barınağına ait çip bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' ve 'Kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, görüntülerden tespit edilen 7 şüpheli hakkında 2 Kasım'da gözaltı kararı verildi. Aynı gün gözaltına alınan şüphelilerden E.C., Y.Ü., Y.Ş. ve Ö.Ş., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, belediye görevlisi Mehmet Y. ile olaya karışan Osman C., 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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