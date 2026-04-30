Konya 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması İl Finali sona erdi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'na katılım sağlayacak öğrenciler, Konya 7. Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması İl Finali ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Karatay Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen finallerin açılışında öğrencilere başarılar diledi.

Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nin 5-7 Haziran'da Konya'da yapılacağını belirten Tekkalan, şunları kaydetti:

"2020'de bu yarışlara başladığımız zaman 'Zekanın kalbi Konya'da atacak.' demiştik. Artık 'Zekanın kalbi Konya'da atıyor' diyoruz. Son 3 yıl baktığımız zaman gerçekten de zekanın kalbi Konya'da atıyor. Şimdi burada Konya il finallerini yapacağız ama aynı zamanda bize göre Türkiye şampiyonlarını da seçmiş olacağız. Son 2 yılda il birincilerimiz, takımlarımız aynı zamanda Türkiye'nin şampiyonu oldu. Bu sene ev sahibi olduğumuz için şampiyon olmak istiyoruz."

Daha sonra çalınan zille 299 öğrenci ilkokullarda motif, equilibrio, abluka, pentago, küre; ortaokullarda mangala, kulami, abluka, pentago ve küre kategorilerinde yarıştı.

Yarışma sonunda ilkokullarda ablukada Hiranur Keleş, equilibrioda Mariye Saraçoğlu, kürede Abdullah Aydoğdu, motifte Zümra Çibuk, pentagoda Zeynep Torun, ortaokullarda ablukada Recep Çelik, kulamide Ahmet Selim Demirel, kürede Nedim Tünalp, mangalada Hüseyin Doğrutürk, pentagoda Miraç Çoban birinci oldu.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
