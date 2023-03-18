Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu : 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Hafik ilçesi Yarhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan istikametinden Sivas istikametine giden P.R. idaresindeki 45 AB 666 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü ile yolcu olarak bulunan F.S., B.P. ve B.P. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı. İran uyruklu oldukları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.