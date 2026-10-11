Kontrolden çıkan motosiklet Beykoz'da direğe çarptı, 31 yaşındaki sürücü öldü

Kontrolden çıkan motosiklet Beykoz'da direğe çarptı, 31 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'un Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırım taşına, ardından yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beykoz'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde Onur Çıtır'ın (31) kullandığı 34 NCM 191 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Savrulan motosiklet, önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Çıtır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA