- Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Sinan T. idaresindeki 34 BVY 255 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağıçöplü köyü girişinde bariyerlere çarparak takla atıp şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan sürücü Sınan Tarçın ve minibüste bulunan Orhan S., Ümit G., Zekeriya B., Muharrem İ., Mahmut S. ve İzzet T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.