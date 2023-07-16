Üye Girişi
Haberler

Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

- Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Sinan T. idaresindeki 34 BVY 255 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağıçöplü köyü girişinde bariyerlere çarparak takla atıp şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada minibüste bulunan sürücü Sınan Tarçın ve minibüste bulunan Orhan S., Ümit G., Zekeriya B., Muharrem İ., Mahmut S. ve İzzet T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title