Kontrolden Çıkan At Cadde ve Sokaklarda Araca Zarar Verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yük taşımacılığında kullanılan at arabası, sahibinin kontrolünden çıkarak park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. Atın önüne geçerek durduran vatandaşlar, daha fazla araca çarpmasını engelledi.

Yeni aldığı at hayatının şokunu yaşattı

Kontrolden çıkan at cadde ve sokaklarda araçlara zarar verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesinde meydana geldi. Yük taşımacılığında kullanılan at, aniden sahibi Mehmet Ö.'nün kontrolünden çıkarak arkasına bağlı olan araba ile caddede koşmaya başladı. Dar cadde ve sokaklarda hızla koşan at, arkasındaki araba ile park halindeki çok sayıda araca zarar verdi. Uzun bir süre cadde ve sokaklarda koşmaya devam eden at, duyarlı vatandaşlar tarafından yakalanarak kontrol altına alındı.

"Baktım karşıdan bir at geliyor"

Atın önüne geçerek güçlükle durdurduklarını belirten vatandaşlardan Mehmet Durmaz, "Baktım ilerden hızla bir at geliyor. Arkadaşlarla önün kesip, etrafını sardık. Son anda tuttuk. Tutmasaydık, daha çok sayıda araca çarpacaktı. Buna da şükür" diye konuştu.

Öte yandan, at sahibi Mehmet Ö.'nün, atı yeni aldığı öğrenildi.