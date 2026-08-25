KDC'de Ebola: Ölü sayısı 2 bin 680'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) etkisini sürdüren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 680'e, doğrulanmış vaka sayısı ise 5 bin 584'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola salgınının, 6 eyalette 57 bölgeye yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 5 bin 584 vakanın doğrulandığı, hastalığa yakalanan 2 bin 680 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1215 kişinin iyileştiği bildirildi.???????

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA