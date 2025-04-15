Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağış ve Seller Can Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışlar ve seller, 72 kişinin ölümüne ve 5.000'den fazla kişinin evlerini terk etmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı, 11 sağlık bölgesinin afetten etkilendiğini duyurdu.

KİNŞASA, 15 Nisan (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağış ve seller birçok eyalette etkili olurken, en fazla etkilenen bölgelerin başında başkent Kinşasa geliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Kinşasa'daki 11 sağlık bölgesi afetten etkilenirken, 5.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan seller nedeniyle en az 72 kişi hayatını kaybederken, 170 kişi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki Tanganyika ve Güney Kivu eyaletlerinde de önemli ölçüde hasar meydana geldi. Yerel yetkililer, ihtiyaç duyulan insani yardım miktarını tespit etmeye çalışıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yağmur mevsimi genellikle kasım ayından mayıs ayına kadar devam ediyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.