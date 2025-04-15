Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Yağış ve Seller Can Aldı

KİNŞASA, 15 Nisan (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağış ve seller birçok eyalette etkili olurken, en fazla etkilenen bölgelerin başında başkent Kinşasa geliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Kinşasa'daki 11 sağlık bölgesi afetten etkilenirken, 5.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Öte yandan seller nedeniyle en az 72 kişi hayatını kaybederken, 170 kişi de yaralandı.

Ülkenin doğusundaki Tanganyika ve Güney Kivu eyaletlerinde de önemli ölçüde hasar meydana geldi. Yerel yetkililer, ihtiyaç duyulan insani yardım miktarını tespit etmeye çalışıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yağmur mevsimi genellikle kasım ayından mayıs ayına kadar devam ediyor.