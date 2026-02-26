Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 2 köyü ele geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 adlı isyancı grup, Kuzey Kivu eyaletindeki Kasenyi ve Luke köylerini ele geçirdi. Çatışmalar, 2025 yılında başlayan saldırılarla birlikte yerinden edilen bir milyondan fazla insanın hayatını etkiledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup, ülkenin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletindeki iki köyü ele geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kasenyi ve Luke köylerinde gece KDC ordusu ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından iki köy de M23 üyelerinin eline geçti.

KDC ile M23 arasında 2 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmış, ateşkesin uygulanmasını gözlemlemek ve ihlalleri raporlamak üzere taraflar, BM'nin gözlemci olmasını kararlaştırmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri, son olarak 2025 Aralık başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...