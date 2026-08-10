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KDC'de ADF Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 15 sivil yaşamını yitirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 15 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ADF üyeleri Kuzey Kivu'nun Lubero bölgesine bağlı Mambimbi-Isigo köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Birçok ev ile bölge halkına ait eşyaların ateşe verildiği saldırıda, aralarında 2 kadının da bulunduğu en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Saldırının ardından çok sayıda kişi komşu Njiapanda şehri ve çevredeki daha güvenli bölgelere sığındı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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