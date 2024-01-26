Kongo'da havan toplu saldırı: 19 ölü, 27 yaralı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun düzenlediği havan saldırısında en az 19 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. 23 Mart Hareketi (M23) olarak bilinen isyancı grubun saldırıda 120 havan topu kullandığı açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun havan toplarıyla düzenlediği saldırıda en az 19 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı. Ülkedeki orduyla isyancı grubun arasındaki çatışmaların sürdüğü öğrenildi.
120 HAVAN TOPU ATILDI
KDC ordusunun Kuzey-Kivu Sözcüsü Yarbay Ndjike Kaiko Guillaume, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup üyelerinin Mweso kasabasına 120 havan topu attığını belirtti.
2012'de ülkede saldırılarına başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce pek çok ilerleme kaydettikten sonra Birleşmiş Milletler (BM) güçlerince geri püskürtüldü. Grubun liderliğini, Ruanda İç Savaşı'nda Ruanda Halksever Cephesi için savaşmış Sultani Makenga yapıyor.