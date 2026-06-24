KDC'de Ebola vakaları 1094'e, can kaybı 277'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1094'e, can kaybı ise 277'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığı Ebola salgınına ilişkin son verileri yayımladı.

Buna göre, salgında doğrulanmış vaka sayısı 1094'e, can kaybı ise 277'ye yükselirken, 387 hasta tedavi altında bulunuyor.

Salgında şimdiye kadar 115 kişi iyileşti ve 131 şüpheli vaka ve 44 şüpheli ölüm kaydedildi.

Öte yandan, komşu Uganda'da ise Sağlık Bakanlığı 20 ebola vakası kaydedildiğini duyurdu.

KDC ve Uganda sağlık yetkilileri, sınır bölgelerinde gözetimi güçlendirmek ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ortak müdahale mekanizması kurulması konusunda işbirliği başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Durumları Uyarı ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdirahman Mahamud, salgında kaydedilen vaka sayısının Afrika'da bir Ebola salgınının ilk ayında görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıklamıştı.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.