Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Salgınına Karşı Aşılama Başladı

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan Ebola vakalarına karşı sağlık çalışanları ve enfekte bireylerin temaslılarını aşılamaya başladı. İlk 400 doz aşı, salgının merkezi Bulape'ye ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) artan Ebola salgını vakalarına yönelik sağlık çalışanları ile enfekte bireylerin temaslılarını aşılamaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal stoktaki 2 bin dozluk Ebola aşısının ilk 400 dozunun salgının merkezi olan Bulape'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarının ve enfekte bireylerin temaslılarının aşılanmaya başladığı belirtildi.

Uluslararası Aşı Sağlama Koordinasyon Grubu, yayılmanın kontrol altına alınmasına yardımcı olmak üzere 45 bin dozun daha sevkini onayladı.

DSÖ bölge yetkilisi Patrick Otim, salgının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, komşu Angola'ya sınır ötesi yayılma riskinin orta düzeyde olduğunu vurguladı.

Yeni Ebola salgını

KDC Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, 4 Eylül'de yeni bir Ebola salgını olduğunu ilan etmiş, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da salgını doğrulamıştı.

Kasai bölgesinde Ebola şüpheli vaka sayısının son bir haftada 28'den 68'e yükseldiği, salgının iki ilçeden dört ilçeye yayıldığı ve geçen hafta 15 olan can kaybı sayısının 16'ya çıktığı açıklanmıştı.

