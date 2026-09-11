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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bir eyalete daha yayıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını bir eyalete daha yayıldı
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KİNŞASA, 11 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ülkenin kuzeybatısındaki Sud-Ubangi eyaletine yayıldı.

KİNŞASA, 11 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ülkenin kuzeybatısındaki Sud-Ubangi eyaletine yayıldı.

Sud-Ubangi Vali Vekili Jean-Rene Galekwa Vundawe perşembe günü yaptığı açıklamada, laboratuvar testleri sonucunda bir örnekte Ebola virüsünün Bundibugyo türünün tespit edildiğini belirterek eyalette salgın ilan edildiğini duyurdu.

Sud-Ubangi eyaletinin daha önce teyit edilmiş Ebola vakalarının kaydedildiği Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo ve Bas-Uele eyaletlerinin hiçbiriyle sınırı bulunmuyor. Enfeksiyonun kaynağına ya da mevcut salgınla herhangi bir epidemiyolojik bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Galekwa, gözetimi güçlendirme, tedavi ve bulaş zincirlerini kırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yetkililer tarafından açıklanan son verilere göre, 8 Eylül itibarıyla 6.843 teyitli vaka kaydedildi. Teyitli vakaların 3.310'u ölümle sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 48,4'e çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 1.611 kişi sağlığına kavuştu.

Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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