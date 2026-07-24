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Kongo'da Ebola: 1000'den Fazla Ölü

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KİNŞASA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesinde inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 22 Temmuz 2026. Dünyada Ebola salgınının en hızlı yayıldığı ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki ayı aşkın sürede 1.

KİNŞASA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesinde inşa edilen Ebola tedavi merkezi, 22 Temmuz 2026.

Dünyada Ebola salgınının en hızlı yayıldığı ülke olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iki ayı aşkın sürede 1.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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