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Kinşasa'da düğün salonunda yangın: En az 22 ölü

Kinşasa'da düğün salonunda yangın: En az 22 ölü
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir düğün salonunda çıkan yangında en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

KİNŞASA, 6 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da cumartesi günü erken saatlerde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lingwala bölge yetkilisi Norbert Mushinga olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının binanın davet salonunda, düğün töreni sırasında çıktığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti ve bu sayı artabilir" dedi. Yangın nedeniyle binadaki eşyaların da kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Mushinga, yaralıların tedavi için Kinşasa genelindeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak yetkililer elektrik arızaları ve mekandaki süslemeler de dahil olmak üzere olası tüm ihtimalleri araştırıyor.

Kaynak: Xinhua
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