Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son bir aydaki çatışmalarda 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) son bir ayda yaşanan çatışmalarda 1500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, en az 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

KDC hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda Ruanda'nın desteklediği ileri sürülen 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun yasa dışı işgalinin sürdüğü, işgal altındaki alanların özellikle Güney-Kivu eyaletine bağlı Uvira şehri ve çevresinde genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Uvira'da 2025 Aralık başından bu yana yürütülen operasyonlarda bombalar ve kamikaze dronların kullanıldığı, bu saldırılarda 1500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ve 500 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

KDC hükümeti, Ruanda'ya ve bölgedeki silahlı gruplara, işgal ettikleri bölgelerden derhal ve koşulsuz şekilde çekilmeleri ve sivillere yönelik saldırıları sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

KDC'deki çatışmalar

Ülkede, M23 üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ruanda ve KDC cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık 2025'te Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.