Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve M23 Doha'da ateşkes anlaşması imzaladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile isyancı grup M23 arasında ulaşan ateşkes anlaşması, Doha'da imzalandı. Anlaşma, gerilimi azaltmayı ve barış sürecini güçlendirmeyi hedefliyor. Taraflar, BM ve diğer uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içinde ateşkesi izlemek için adım atacaklar.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ve siyasi kanadı Kongo Nehir İttifakı (AFC) arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşması imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, taraflar, Doha barış sürecini güçlendirmek ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki gerilimi azaltmak için anlaşmaya vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, imza töreni 2 Şubat'ta, Katar Devleti tarafından düzenlenen Ateşkes İzleme ve Doğrulama Mekanizması toplantısının sonunda Doha'da yapıldı.

Anlaşma kapsamında taraflar, ateşkesin uygulanmasını doğrulamak ve ihlalleri raporlamak üzere, Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) ile koordineli olarak çalışan BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) liderliğindeki izleme ekiplerinin konuşlandırılmasına izin vermeyi kabul etti.

Taraflar, 15 Kasım 2025'te imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması için Doha Çerçeve Anlaşması'na bağlılıklarını teyit ettiler.

Toplantıya, ABD ve Afrika Birliği temsilcileri gözlemci olarak, Togo ise Afrika Birliği tarafından atanan arabulucu sıfatıyla katıldı.

Toplantı kapsamında MONUSCO'ya stratejik öneme sahip Uvira şehrine ilk gözlem misyonunu gönderme görevi verildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, M23 üyeleri geçen yılın başından bu yana devam eden saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkenin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden olurken, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025 Aralık başında Uvira kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
