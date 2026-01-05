Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu: Ülkenin doğusunda 15 Ruandalı asker yakalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, ülke topraklarında yasa dışı bulunan 15 Ruandalı askerin yakalandığı bildirildi.

KDC Silahlı Kuvvetlerince (FARDC) yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar sırasında, KDC topraklarında yasa dışı şekilde bulunan 15 Ruandalı askerin yakalandığı ve gözaltına alınarak haklarında adli süreç başlatıldığı aktarıldı.

Olayın ülkenin egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Ruanda ile imzalanan barış anlaşmasına rağmen Ruanda'nın saldırganlığa devam ettiği ileri sürüldü.

Ruanda ve KDC Cumhurbaşkanları, ABD arabuluculuğunda 4 Aralık 2025'te Washington'da bir araya gelerek çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı.

KDC- Ruanda krizi

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin ana nedenlerinin başında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup geliyor.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Ülkede, M23 üyeleri 2025 başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey- Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını ileri sürüyor.

Ruanda ise KDC'yi yabancı paralı askerler toplayarak savaş hazırlığı yapmakla suçluyor.