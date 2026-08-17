KDC ve Gabon'dan 3 İşbirliği Anlaşması

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Gabon arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 3 işbirliği anlaşması imzalandı.

Gabon Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın daveti üzerine başkent Libreville'e çalışma ve dostluk ziyareti düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret kapsamında, Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema'nın KDC'li mevkidaşıyla bir araya geldiği ifade edildi.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra yatırımların teşviki, özel sektörler arasında işbirliği ve doğal kaynakların yerelde dönüştürülmesi konularının ele alındığı aktarıldı.

Düzenli siyasi ve diplomatik istişareler için mutabakat zaptı, diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşma ile genel işbirliği anlaşmasının imzalandığı belirtilen açıklamada, tarafların anlaşmaların uygulanmasını takip etmek üzere karma komisyon kurulması konusunda da mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Tshisekedi'nin görüşmelerin ardından, Gabon'un bağımsızlığının 66. yıl dönümü dolayısıyla gün içinde düzenlenecek kutlamalara katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA