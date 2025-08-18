Kongo'daki Saldırıda 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Oicha kasabasında gerçekleşen saldırıda, Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancıların neden olduğu belirtilen olayda en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

OİCHA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesindeki Oicha kasabasına yönelik saldırının neden olduğu yıkım, 17 Ağustos 2025.

Yerel kaynakların pazar günü yaptığı açıklamaya göre cumartesiyi pazara bağlayan gece Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen ve Müttefik Demokratik Güçler'e bağlı isyancıların sorumlu tutulduğu son saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
