Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Doğusundaki Saldırılarda En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti

KİNŞASA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Makumo köyü, 11 Mayıs 2026.

Yerel medya kuruluşları ve sivil toplum kaynaklarının pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Müttefik Demokratik Güçler adlı isyancı grubun düzenlediği saldırılarda son bir hafta içinde en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Yerel sivil toplum grupları, pazar gecesinden bu yana Makumo ve Mabuo köylerine saldıran isyancıların en az 15 sivili öldürdüğünü, çok sayıda evi ateşe verdiğini ve saldırıların ardından çok sayıda bölge sakininden haber alınamadığını bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

