Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Virunga Ulusal Parkı'nda bir yavru goril dünyaya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir dağ gorili daha erkek yavru doğurdu. Rugendo goril ailesinin üye sayısı 20'ye çıkarken, bu grup bölgedeki en büyük dördüncü dağ gorili ailesi oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Virunga Ulusal Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki bir dağ gorili daha doğum yaptı.

Park yönetiminden yapılan açıklamada, Mikeno koruma bölgesinde devriye gezen görevlilerin, Rugendo ailesine mensup "Bagambe" adlı gorilin bir erkek yavru dünyaya getirdiğini tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni doğumla birlikte Rugendo goril ailesinin üye sayısının 20'ye yükseldiği ve grubun bölgedeki en büyük dördüncü dağ gorili ailesi konumuna geldiği kaydedildi.

Parkta 3 Ocak 2026'da da ikiz dağ gorili doğumu gerçekleşmişti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Virunga Ulusal Parkı, Afrika'nın en eski milli parklarından biri olarak biliniyor ve dünyada sayıları yaklaşık bin civarında olduğu tahmin edilen dağ gorillerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Emin Dönmez -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus taraftarını tir tir titreten istatistik