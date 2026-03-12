Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağındaki göçükte 12 işçi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kakanda maden bölgesinde meydana gelen göçükte 12 maden işçisi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların etkisiyle zayıflayan zemin nedeniyle meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda Lualaba ile Haut-Katanga eyaletleri sınırındaki Kakanda maden bölgesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 12 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kakanda'nın kuzeyinde bulunan "Safi" isimli maden ocağında kobalt çıkarımı yapan madencilerin çalıştığı sırada ocağın üzerindeki kum kütlesi çöktü.

Göçük altında kalan 12 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışların maden sahasındaki zemini zayıflatarak göçüğe yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.

Zengin yeraltı rezervine sahip ülkede, madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsiz yürütülmesi ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor.

Ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Rubaya maden sahasında 3 Mart 2026'da meydana gelen heyelanda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
