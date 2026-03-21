Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin İturi eyaletinde ADF adlı isyancı grubun düzenlediği saldırılarda 50 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve evler yakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İturi eyaletinin Mambasa bölgesine bağlı Muchacha ve Babesua yerleşimlerinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Çok sayıda evin kül olduğu saldırılarda, sivillere ait mallar da yağmalandı.

ADF üyeleri, Muchacha'daki altın çıkarılan maden sahasını halen işgal ediyor ve burada faaliyetlerini sürdürüyor.

ADF üyelerinin yılbaşından bu yana düzenlediği saldırılarda 100'den fazla sivil öldü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
