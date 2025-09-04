Kongo'da İsyancıların Saldırısında 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancıların saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri ile Kuzey Kivu eyaletlerini birbirine bağlayan Komanda-Luna yolunda devriye gezen askerlere saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda, 3 sivil, 33 asker hayatını kaybetti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.