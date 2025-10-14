Kongo'da İsyancıların Saldırısı: 19 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 19 sivil hayatını kaybetti.

Kuzey-Kivu'ya bağlı Mukondo köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından saldırı düzenlendi.

Kuzey Kivu eyaletinin Lubero bölgesi yöneticisi Albay Alain Kiwewa, Mukondo köyüne sabah saatlerinde giren saldırganların 19 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.

Kiwewa, köyde çok sayıda evin ateşe verildiğini, dükkanların yağmalandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, saldırı sonrası çok sayıda sivil bölgeyi terk ederek güvenli yerlere kaçtı.

KDC ordusu, olayın ardından Uganda ordusuyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamak ve saldırganları yakalamak amacıyla ortak operasyon başlatıldığını duyurdu.

ADF üyeleri bölgede çok sık saldırı düzenliyor

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplar, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) temmuzda yayımladığı raporda, ADF ve diğer milis gruplarının Ituri, Güney Kivu ve Kuzey Kivu eyaletlerinde çok sayıda can kaybına yol açan saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Bölgede ADF üyeleri, fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.