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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 782'ye Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 782'ye Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılıyor. Teyit edilmiş vaka sayısı 782'ye, ölü sayısı 178'e ulaştı. Hastalık 31 sağlık bölgesine yayılırken, müdahale çalışmaları finansman ve lojistik eksiklikler nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor.

KİNŞASA, 15 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 782'ye yükseldi. Bu kişilerin 178'inin hayatını kaybettiği ve hastalığın iki sağlık bölgesine daha yayıldığı belirtildi.

Sağlık yetkililerinin pazar günü açıkladığı son verilere göre, cumartesi günü ülkenin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 72 yeni vaka kayda geçerken, bu kişilerin 29'u hayatını kaybetti.

Salgının Ituri eyaletindeki Nia-Nia ve Kuzey Kivu eyaletindeki Mabalako bölgelerine de yayılmasıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu olmak üzere üç eyalette salgından etkilenen sağlık bölgesi sayısının 31'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada sağlık bölgesinin, gözetim, vaka bildirimi ve müdahale koordinasyonundan sorumlu yerel bir halk sağlığı yönetim birimi olduğu kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmişti.

Cumartesi günü itibarıyla 359 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü, 40 hastanın ise iyileştiği ifade edildi.

Cumartesi günü 136 şüpheli vaka bildiren sağlık yetkilileri bu kişilerin 49'unun hayatını kaybettiğini belirtti. Salgından etkilenen üç eyalette 6.275 kişinin temaslı takibinin yapıldığı ve bunlardan yalnızca 3.548'üne ulaşıldığı kaydedilirken, yüzde 56,5'lik mevcut takip oranının, hedeflenen yüzde 95'in altında kaldığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, salgına yönelik müdahale çalışmalarının, insanların ölüm sonrası testlere gösterdiği direnç, Ebola merkezlerindeki kapasite eksikliği, temaslı takibi çalışmalarının yetersiz kalması, Kuzey Kivu'daki enfeksiyon önleme ve kontrol malzemelerindeki eksiklikler, bildirim sistemlerindeki zayıflıklar ve 21,5 milyon ABD doları tutarındaki finansman açığı gibi zorluklara rağmen sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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