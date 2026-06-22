Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı Bini Aştı

KİNŞASA, 22 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 1.000'i aştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü açıkladığı güncel epidemiyolojik verilere göre, ülkede teyit edilmiş vaka sayısı 1.003'e yükseldi. Salgında şu ana kadar 254 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, hastalık kaynaklı ölüm oranı yüzde 25,3 olarak kaydedildi.

Açıklamada, 365 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü, 100 hastanın ise iyileştiği ifade edildi. Salgından etkilenen üç eyalette temaslı takip oranının ise yüzde 58 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Yetkililer, vaka sayılarındaki artışa rağmen Ebola ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü, hastalık takibinin artırıldığını, toplum bilgilendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını ve vaka yönetimi ile tanı kapasitesi güçlendirme çabalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua