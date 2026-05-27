Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vakaları Artmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını henüz erken aşamada olmasına rağmen enfeksiyon ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaklaşık 1.000 şüpheli vaka tespit edildiğini, 101'inin pozitif çıktığını ve 200-220 can kaybının salgınla bağlantılı olduğunu açıkladı.

KİNŞASA, 27 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, Ebola salgınının henüz erken aşamada olmasına rağmen ülkede enfeksiyon ve ölüm sayılarının artmaya devam ettiğini bildirdi.

Kamba salı günü düzenlediği basın toplantısında, salgından etkilenen bölgelerde yaklaşık 1.000 şüpheli vaka tespit edildiğini, bunlardan 101'inin test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk verilerin yaklaşık 200 ila 220 can kaybının salgınla bağlantılı olduğunu gösterdiğini aktaran bakan, bu ölümlerden 17'sinin laboratuvar testleriyle teyit edildiğini ifade etti.

"Henüz salgının başlangıç aşamasındayız" diyen Kamba, salgının yayılma hızının ve süresinin yürütülen mücadele çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi. Bakan, yetkililerin 4 ila 6 ay sürmesi öngörülen bir acil müdahale operasyonu planladığını da belirtti.

Hükümet, cumartesi günü salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinin başkenti Bunia'ya yönelik sivil yolcu uçuşlarını askıya alırken, insani yardım uçuşlarının ise devam ettiğini bildirmişti.

Ebola virüsünün 21 güne kadar sürebilen kuluçka süresine dikkat çeken Kamba, salgının resmi olarak ilan edildiği 15 Mayıs'tan önce de virüsün yayılmış olabileceğini belirtti. Kamba, ilk vakanın henüz tespit edilemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
