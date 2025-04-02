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Kongo Cumhurbaşkanı'ndan Darbeci Amerikalılara Af

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, darbeci olduğu iddia edilen ve idam cezasına çarptırılan üç Amerikan vatandaşına başkanlık affı çıkardı. Cezalarının infaz edilmeyeceği belirtildi.

KİNŞASA, 2 Nisan (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, "darbeci" olduğu iddia edilen ve idam cezasına çarptırılan Amerikan kökenli 3 kişiye başkanlık affı çıkardı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı sözcüsü Tina Salama salı günü geç saatlerde, ABD'nin Utah eyaletinde doğan Marcel Malanga ve geçtiğimiz eylül ayında idama mahkum edilen diğer iki Amerikalının "ölüm cezası geri alındığı için infaz edilmeyeceklerini" söyledi.

Devlet Başkanı Tshisekedi'nin Marcel Malanga'nın cezasının müebbet hapse çevrilmesine karar verdiğini açıklayan Salama, bu kararın hüküm giyen diğer Amerikan vatandaşları için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Darbeci olduğu iddia edilen otuz yedi kişi geçen yıl eylül ayında başkent Kinşasa'daki bir askeri mahkeme tarafından başarısız darbe girişimine karşı açılan davada suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Bu kişiler, Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'nin ofislerinin bulunduğu Palais de la Nation'ı hedef almadan önce, dönemin başbakan yardımcısı Vital Kamerhe'nin konutuna saldırmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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