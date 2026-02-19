Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teşhis edilemeyen hastalık 5 kişinin ölümüne yol açtı

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kongo-Central Eyaleti'nde, nedeni henüz belirlenemeyen bir hastalık 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığın belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı bulunuyor. Sağlık yetkilileri, bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde duruyor.

Hastalığın ilk belirtilerinin şiddetli baş ağrısı ve ardından bilinç kaybı olduğu, hastalığa yakalanan kişilerin ise kısa süre içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, bakteriyel menenjit ihtimali üzerinde durulduğunu ancak kesin tanının henüz konulmadığını açıkladı.

Yetkililer, etkenin belirlenmesi ve yeni ölümlerin önlenmesi amacıyla acil tıbbi ve lojistik destek çağrısında bulundu.

