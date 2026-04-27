Konak'ta uyuşturucu ve silah bulunan evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Bu kapsamda takibe alınan şüphelilerin, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi.

Aramalarda 1156 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda E.G, G.K. ve A.K. gözaltına alındı.