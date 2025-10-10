Haberler

Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kömür Sobasından Sızan Gazdan İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ve zihinsel engelli kızı 54 yaşındaki Bahar Kandemir hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareket etmez halde bulunan anne ve kız için sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durkadın Kandemir (94) ile zihinsel engelli kızı Bahar Kandemir (54), hayatını kaybetti.

Akalan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne ile kızından haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Durkadın Kandemir ile zihinsel engelli kızı Bahar Kandemir'i yerde hareketsiz halde bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede Durkadın Kandemir ile kızı Bahar'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'a açık kalp ameliyatı yapılacak

Tutuklama kararı bulunan Ayşe Barım için doktorlardan kritik adım
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.