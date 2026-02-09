Haberler

Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanan Ceylin kurtarılamadı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kömür sobasının parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kömür sobasının parlaması sonucu yüzünden yaralanan Ceylin Öztürk (11) hayatını kaybetti.
  • Ceylin Öztürk, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Ceylin Öztürk'ün cenazesi, Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu yüzünden ağır yaralanan Ceylin Öztürk (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı. Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Öztürk, dün hayatını kaybetti. Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
