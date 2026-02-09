Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanan Ceylin kurtarılamadı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu yüzünden ağır yaralanan Ceylin Öztürk (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı. Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Öztürk, dün hayatını kaybetti. Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.